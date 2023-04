Defesa de Marcelo Crivella vai recorrer da decisão da justiça eleitoral sobre inelegibilidade

Baseada em um pedido de uma coligação de partidos, a Justiça também pediu cassação do deputado federal

Tomaz Silva/Agência Brasil Denúncia contra ele foi feita por uma coligação de partidos por ações de Crivella durante a eleição de 2020 e perdeu a disputa para o atual prefeito Eduardo Paes



A defesa do ex-prefeito do Rio de Janeiro, ex-senador e agora deputado federal Marcelo Crivella vai recorrer de uma decisão da Justiça Eleitoral que o tornou inelegível por oito anos. Essa decisão da primeira instância ainda determina que Crivella perca o cargo de deputado federal, o que, segundo a defesa do ex-prefeito, é questionável. Por se tratar de uma decisão de primeira instância, Crivella poderá recorrer. A denúncia contra ele foi feita por uma coligação de partidos por ações de Crivella durante a eleição de 2020 e perdeu a disputa para o atual prefeito Eduardo Paes. Segundo essa coligação, Crivella fez uma campanha mentirosa e espalhou fake news, dizendo que Paes era favorável à ideologia de gênero e à legalização das drogas. A Justiça também determinou que Crivella devolva R$ 40 mil que teriam sido gastos para a confecção de panfletos com essas acusações.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga