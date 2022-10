Alexandre de Moraes nega ‘falta de planejamento’ com atrasos e filas por biometria

Previsão é de que o segundo turno seja mais tranquilo, já que os eleitores votarão em menos candidatos

Nelson Jr./SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral



O eleitor que passou horas na fila para votar no último domingo, 2, saiu reclamando da falta de planejamento da Justiça Eleitoral. Muita gente, inclusive, desistiu da chance de escolher os seus representantes porque não conseguiu esperar. O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, avalia que não houve nenhuma intercorrência grave nas eleições de 2022, que alterações que foram feitas no processo eleitoral garantiram mais segurança. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, rebate críticas e nega falta de planejamento. “Aqueles eleitores e eleitoras que estavam na fila até às 17 horas tiveram a oportunidade de votar normalmente. Não houve nenhum atraso para apuração e totalização dos votos. Nós começamos às 17 horas, encerrada a votação já começamos a totalizar. Somos uma das quatro maiores democracias do mundo. E a única democracia que apura todos os votos no mesmo dia”, declarou Moraes.

Segundo o TSE, mudanças podem ser analisadas já visando o segundo turno das eleições para evitar os problemas que aconteceram no último domingo, 2. Moraes também tentou repassar a responsabilidade, ressaltando que, talvez, uma das saídas seja o eleitor evitar os horários de maior movimento. Ele admite também que houve problemas por conta da chamada “Prova de Vida do INSS”. Apesar das críticas, Moraes disse que o processo foi positivo. “Nós tivemos um dia de eleições na absoluta tranquilidade, o que não significa, obviamente, que não houve intercorrências, como em qualquer outra eleição, mas chegamos ao final desse dia com a certeza de que a Justiça Eleitoral cumpriu, novamente, a sua missão constitucional de garantir segurança e transparência nas eleições”, afirmou o ministro. Para o segundo turno das eleições, a expectativa é de uma movimentação tranquila, já que o eleitor vai votar apenas em dois candidatos, presidente e governador, no caso daqueles Estados onde vai haver o segundo turno.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin