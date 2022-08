Alexandre de Moraes terá ‘grandes desafios’ no TSE, dizem advogados de presidenciáveis

Ministro tome posse como presidente do tribunal na próxima terça-feira; cerimônia tem 2 mil convidados, incluindo Bolsonaro e todos os ex-presidentes da República

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), assume a presidência do TSE amanhã



A eleição presidencial de 2022 é uma das mais acirradas dos últimos anos e promete uma disputa aguerrida, cabeça a cabeça. Esse cenário leva à projeção de uma enxurrada de ações que devem provocar batalhas judiciais com sucessivos questionamentos. Nesta terça-feira, 16, toma posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral ministro Alexandre de Moraes. O tom da campanha já é tratado de maneira intensa pelas assessorias dos candidatos, que apontam que Moraes terá grandes desafios nos próximos meses. O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, é assessorado pelo advogado eleitoral Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que, durante uma live no Portal Jota, falou que o voto impresso aumentaria a sensação de segurança das urnas eletrônicas. “O senhores acham realmente que isso aumenta a confiança ou a sensação de confiança? Porque sãocoisas diferentes. Agora, se for a sensação de segurança, isso é lícito, absolutamente lícito, porque outros países trabalham com essa sistemática, impressão de voto, e até outros países extremamente evoluídos, como o caso da da Alemanha”, comentou. O advogado Eugênio Aragão, que atua na campanha do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou que é preciso haver um combate à desinformação. “As fake news são construídas a partir de semi-verdades colocadas fora de um contexto e recheadas com um contexto mentiroso. E desmentir ou desmontar uma fake news dessa é muito mais complexo do que é simplesmente desdizer uma mentira”, pontuou.

Uma das principais preocupações das equipes jurídicas está relacionada às chamadas fake news, que são disseminadas com o objetivo desacreditar o processo eleitoral. O advogado da campanha de Simone Tebet (MDB) Ricardo Vita Porto indica quais serão os principais desafios nesse período. “O maior desafio jurídico da eleição de 2022 ainda vai ser a remoção de conteúdo falso e de desinformação nas redes sociais, especialmente daquelas criadas para atacar outros candidatos, outros partidos políticos e até mesmo o próprio processo eleitoral brasileiro”, disse. Walber Agra, coordenador jurídico da campanha de Ciro Gomes (PDT), enumera alguns tópicos que precisam de atenção por parte das autoridades eleitorais. “São quatro pontos, zelar pela integridade da eleição, que é uma finalidade maior, impedindo o abuso de poder econômico, o abuso de poder político, a disseminação de fake news e a disseminação de disparo de mensagens em massa”, afirma. A lista de convidados de Alexandre de Moraes para a cerimônia de posse no comando do TSE nesta terça-feira, 16, tem cerca de 2 mil nomes, incluindo o presidente da República Jair Bolsonaro e todos os ex-presidentes do Brasil.

*Com informações do repórter Daniel Lian