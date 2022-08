Dados do TSE mostram mudança de perfil de candidatos a deputado

Número de registros feitos por mulheres e negros para concorrer ao pleito de 2022 cresceu em comparação com 2018

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 04/11/2020 Funcionária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manuseia urnas eletrônicas que foram utilizadas nas Eleições 2020



Números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma mudança no perfil dos candidatos nas eleições de 2022, principalmente no sentido de aumentar proporcionalmente o número de candidatas mulheres e de candidatos que se autodeclaram pretos. Em 2018, haviam 32% de mulheres e apenas 11% de candidatos negros. Para este ano, a base de dados do TSE mostra que pelo menos 35% das candidaturas registradas são de mulheres, e 14% são negros. Outra mudança significativa é no perfil da escolaridade dos candidatos. Entre os atuais registrados, 61% tem o ensino superior completo e, em 2018 esse número era de 54%. A reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado adotou novas regras para incentivar a eleição de mulheres e negros para a Câmara dos Deputados. A partir da próxima eleição, os votos dados a estes grupos contarão em dobro para a distribuição do fundo eleitoral entre os partidos políticos. Nesta segunda-feira, 15, termina o prazo para que os partidos políticos, federações e coligações façam o registro de todos os candidatos. As candidaturas à presidência da República devem ser feitas no TSE e para os demais cargos devem ser feitas nos Tribunais Regionais Eleitorais. A Justiça Eleitoral tem até o dia 12 de setembro para definir se está tudo certo com as candidaturas.

*Com informações da repórter Iasmin Costa