Aliado de Bashar al-Assad, chanceler sírio morre aos 79 anos nesta segunda

EFE/EPA/SERGEI CHIRIKOV - 13/04/17 Walid al-Mouallem fazia críticas veementes e sarcásticas aos países ocidentais no que ele chamava de "conspiração estrangeira"



O ministro das Relações Exteriores da Síria, Walid al-Mouallem, morreu nesta segunda-feira (16) aos 79 anos. O chanceler era defensor do regime de Bashar al-Assad e manteve-se no cargo desde 2011, quando teve início o conflito no país. Mouallem também exerceu a função de vice-primeiro-ministro e durante a década de 1990, foi embaixador de seu país em Washington. Em comunicado oficial, o governo sírio lamentou a morte e o chamou de “veterano da diplomacia, conhecido por suas posições patrióticas”.

Walid al-Mouallem fazia críticas veementes e sarcásticas aos países ocidentais no que ele chamava de “conspiração estrangeira”. Há uma década, o governo dos Estados Unidos adotou sanções contra o chanceler por ocultar atos horríveis do regime. Sírios que se mudaram para um campo de deslocados e refugiados, devido os conflitos que assolam o pais há uma década, comemoraram a morte do chanceler. Sua última aparição pública aconteceu na sexta-feira (13) em uma conferência sobre o retorno dos milhões de refugiados sírios que fugiram da guerra. Apesar dos problemas cardíacos, a causa da morte não foi divulgada.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda