Alta de custos e inflação são impeditivos para retomada das micro e pequenas indústrias de SP

As micro e pequenas indústrias de São Paulo reforçam que os aumentos de custos e a escalada da inflação são fatores impeditivos para a retomada econômica. O presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (Simpi), Joseph Couri, avalia que, enquanto os consumidores sofrem os efeitos nos preços dos produtos e serviços, os governos têm impacto positivo em seus cofres. “Isso significa um repasse e aumento na inflação e traz perda de poder aquisitivo, porque a sociedade e os aumentos salariais não acompanham essa elevação de custo. Tanto é verdade que os governos estão sorrindo com a alta da arrecadação, mas emprego e produção não cresceram”, disse. A pressão de alta deve se manter nas contas de energia elétrica e derivados de petróleo. Pesquisa do sindicato da categoria mostra que 61% dos participantes esperam pela piora da inflação e indicam que os custos de produção seguem em alta pelo oitavo mês consecutivo. São Paulo concentra 42% das micro e pequenas indústrias do Brasil.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos