Aluguel de barcos vira alternativa para passeios na pandemia

A Click&Boat, uma das empresas do setor, registrou alta de 30% no país durante a quarentena

Pixabay A maior parte dos preços de aluguéis de barcos no Brasil já incluem o marinheiro



Mais brasileiros estão alugando barcos para passeios durante a pandemia de coronavírus. Uma das empresas do setor, a Click&Boat, registrou alta de 30% no país durante a quarentena. O responsável pelo mercado latino americano da empresa, Hugo Luminato, afirma que as pessoas se sentem mais protegidas contra a Covid-19 na embarcação do que em outras formas de viagens ou passeios. “As pessoas já começaram a entender que seria muito mais interessante estar num barco, estar num catamarãs, em um veleiro, do que estar na praia com centenas ou até milhares de pessoas, estariam complementamente expostas”, explica.

Com a popularização do serviço, os preços também ficam mais acessíveis. De acordo com Hugo Luminato, existem embarcações para todos os gostos e bolsos. “A gente barcos na nossa plataforma –claro, temos iates luxuosos, são um pouco mais caros — mas temos veleiros que se você dividir com um grupo de 15 pessoas, vai ficar R$ 100 para cada pessoa”, diz. A estudante Nicolli DeCastro alugou um barco pela primeira vez em dezembro do ano passado, para passear com a irmã e mais três amigas. Na opinião dela, o investimento vale a pena. “Valeu muito a pena. Foi o passeio que elas mais gostaram. Elas amaram mesmo. A gente saiu da Baía da Guanabara, passou pelo Pão de Açúcar, por Copacabana, até Ipanema. É outra perspectiva que você tem do Rio.” A maior parte dos preços de aluguéis de barcos no Brasil já incluem o marinheiro. Além disso, a procura é voltada para passeios que duram cerca de seis horas.

*Com informações da repórter Nicole Fusco