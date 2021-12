Alunos da rede municipal do RJ serão aprovados de ano mesmo sem nota mínima

Medida visa resultados sobre os impactos gerados pela pandemia da Covid-19; em 2022, será utilizada estratégia de contínuo curricular, na qual estudantes recebem conteúdos de dois anos escolares

Pixabay / klimkin Apenas faltas em aulas presenciais e online vão ser causadoras de reprovação escolar na cidade do Rio de Janeiro em 2021



Os alunos da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro só serão reprovados em 2021 por falta nas aulas presenciais e remotas, e não por avaliação e nota. O anúncio foi feito pela prefeitura e tem relação com os efeitos negativos provocados pela pandemia de Covid-19. O objetivo é equilibrar os anos de 2021 e 2022. O conteúdo deste ano será revisado no ano que vem. O secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha, disse à Jovem Pan que é hora de trazer de volta e manter os alunos nas escolas, afastando a evasão escolar. O momento é também, segundo ele, de acolher os estudantes que não tiveram regularidade em 2021. “O ano de 2022 vai ter o que os especialistas em Educação chamam de contínuo curricular, quando os conteúdos de 2021 também vão continuar sendo ensinados em 2022”, disse Ferreirinha. A cidade do Rio de Janeiro tem cerca de 1.550 escolas e abriga milhares de estudantes.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga