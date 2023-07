Americanas demite 1,4 mil funcionários em uma semana

Segundo a empresa, demissões aconteceram por causa do plano de reestruturação que a companhia está executando; ao todo, varejista tem mais de 1,8 mil lojas no país

As lojas Americanas demitiram mais de 1,4 mil funcionários e fecharam uma de suas lojas na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, na última semana. Segundo relatório semanal divulgado pela empresa, com essas novas demissões, o quadro de funcionários caiu para 35.741. Em junho de 2022, a companhia tinha mais de 44 mil funcionários. O fechamento da unidade em Campo Grande também foi oficializado no mesmo relatório. Com isso, o número de unidades físicas no país caiu para 1.825. Em comunicado, a companhia explica a situação das demissões. “Diante da reestruturação de algumas frentes de negócio a partir do plano de transformação, (a empresa) realizou o desligamento de colaboradores”. A Americanas também informou que segue com foco na manutenção das operações e aumento da eficiência, além de manter contato com os sindicatos, informando sobre os movimentos de reestruturação adotados pela empresa.

*Com informações da repórter Soraya Lauand