Tok&Stok retoma entrega de móveis em até 24h para tentar superar crise

WERTHER SANTANA/Estadão Conteúdo Tok&Stok fechou 17 lojas não rentáveis como parte do processo de reestruturação



A varejista de móveis Tok&Stok vai começar a fazer entregas em até 24 horas de sofás, poltronas e pufes para a capital e grande São Paulo. A novidade, anunciada nesta semana, faz parte do processo de reestruturação financeira da companhia, que tem dívida estimada em R$ 350 milhões. A empresa vai retomar a entrega rápida que era feita entre 2014 e 2017. A ideia é separar todas as vendas dos produtos, realizadas de segunda a sexta-feira até às 20 horas, embarcar e distribuir para entrepostos no município de São Paulo até as 22 horas. A expectativa é aumentar em 20% a venda dos produtos nos próximos meses. Além disso, a Tok&Stok pretende incluir o Rio de Janeiro na operação até o fim do ano. Outros produtos isentos de montagem também devem contar com entrega rápida nos próximos meses. No último mês, a empresa recebeu aporte de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus sócios, além do refinanciamento de dívidas com bancos no montante de R$ 350 milhões. A varejista brasileira, inclusive, divulgou um comunicado informando que os bancos deram dois anos de carência para o pagamento da dívida. A empresa esclareceu que, atualmente, foca em negócios essenciais e no desenvolvimento de frentes como simplificação de seu organograma, da gestão de processos em suas lojas, da operação em seu centro de distribuição e com foco na transformação digital rentável, utilizando sistemas ágeis e robustos para garantir a excelência em seu atendimento. A varejista fechou 17 lojas não rentáveis como parte do processo de reestruturação. Assim, a Tok&Stok, fundada em 1978 pelo casal de franceses Régis e Ghislaine Dubrule para oferecer móveis e acessórios com design inovador, manteve lojas físicas em todos os Estados que atuava e as 51 unidades da rede operam no positivo.

