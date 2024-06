Anac suspende decisão que limitava aumento de voos no aeroporto de Guarulhos

Agência Nacional de Aviação Civil informou que o aeroporto paulista atendeu as medidas para melhoria de suas operações

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) suspendeu os efeitos da medida cautelar que impedia o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, de ampliar seus voos comerciais acima do limite de 2.714 frequências semanais, devido a preocupações com operações nos pátios das aeronaves, especialmente durante períodos noturnos e de chuvas intensas. A decisão foi tomada após a concessionária que administra o aeroporto, a GRU Airport, realizar diversas melhorias exigidas pela agência reguladora. Essas restrições foram implementadas para garantir a segurança e a eficiência das operações, evitando possíveis incidentes.

As melhorias implementadas pela GRU Airport incluíram reparos no sistema de pátio e taxiamento, aprimoramento da sinalização horizontal e treinamento de fiscais e condutores. Além disso, houve um incremento na iluminação com luminárias de LED para melhorar o balizamento. Essas ações foram suficientes para que a ANAC considerasse as exigências atendidas, permitindo assim a suspensão das restrições. A agência continuará monitorando as operações para garantir a segurança e eficiência das atividades no local, assegurando que as melhorias implementadas sejam mantidas e que novas necessidades sejam prontamente atendidas.

