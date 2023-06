Aneel espera ampla concorrência em primeiro leilão de linha de transmissão do ano

Segundo o presidente da agência, investidores brasileiros e estrangeiros têm mostrado interesse no negócio; outro leilão está marcado para acontecer entre setembro e outubro

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência BRasil Presidente da Aneel lembrou que o ramo é relativamente imune ao contexto econômico, mas defendeu a queda de juros para atrair investimentos e investidores nacionais e estrangeiros para o setor elétrico brasileiro



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) espera grande concorrência no primeiro leilão do ano, que deve acontecer ainda no mês de junho. O diretor da Aneel, Sandoval Feitosa, demonstrou otimismo com o leilão de linha de transmissão. Investidores nacionais e estrangeiros têm mostrado informalmente interesse em participar do leilão. A expectativa é de um leilão robusto, que deverá atrair investimentos bilionários. Um segundo leilão deverá acontecer entre setembro e outubro deste ano. Um terceiro evento, inicialmente programado para dezembro, deverá ficar para 2024. Feitosa lembrou que o ramo é relativamente imune ao contexto econômico, mas defendeu a queda de juros para atrair investimentos e investidores nacionais e estrangeiros para o setor elétrico brasileiro. “Ampla concorrência, muita disputa, porque temos sido procurado por diversos empreendedores. O segmento de transmissão é estável. Com relação a taxa de juros, a gente confia nos ajustes fiscais feitos pelo governo e aprovados pelo Congresso, que eles tragam efetivamente a redução da taxa de juros”, afirmou Feitosa. O diretor da Aneel também falou sobre o pedido de recuperação judicial da Light, dizendo que, até agora, nenhum compromisso setorial ou com clientes deixou de ser cumprido, mas que segue em análise um pedido de aumento extraordinário de aumento de tarifa.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga