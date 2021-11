Aneel vê necessidade de reajuste médio de 21% nas contas de luz em 2022

Governo estuda medidas para atenuar o impacto tarifário e ministério de Minas e Energia deve apoiar novo empréstimo direcionado a distribuidoras

JOSÉ CARLOS DAVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Conta de energia pode ficar 21,04% mais cara em 2022 para cobrir perdas da crise energética de 2021



A equipe técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) afirma ver necessidade de aumentar as contas de luz em 21,04% para 2022. O reajuste deve acontecer para cobrir as grandes perdas que a crise energética de 2021 gerou. A informação consta em um ofício da superintendência de gestão tarifária da Aneel, enviado à assessoria da diretoria no início do mês de novembro, e foi divulgada inicialmente pelo jornal O Estado de São Paulo. Com a crise, o governo precisou acionar as usinas termoelétricas para não deixar o país desabastecido, mas o custo de operação desse sistema é bastante elevado, por usar outros tipos de combustíveis, como óleo diesel e gás natural, por exemplo. A expectativa é de que o rombo chegue a R$ 13 bilhões até abril do ano que vem, mesmo que a bandeira de escassez hídrica siga em vigor. A bandeira adiciona R$ 14,20 às faturas para cada 100kWh consumidos. Entretanto, o governo já anunciou que estuda medidas para atenuar o impacto tarifário em 2022. O ministério de Minas e Energia vai apoiar um novo empréstimo direcionado para distribuidoras, a fim de cobrir os custos extras. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai organizar isso com bancos públicos e privados.

*Com informações do repórter Fernando Martins