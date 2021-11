COP26 apresenta novo esboço de acordo neste sábado

Principal obstáculo diz respeito às concessões que os principais emissores e países ricos estão dispostos a fazer em termos de financiamento para que países em desenvolvimento enfrentem a mudança climática

Banco de imagens/Estadão Conteúdo Floresta Amazônica coloca Brasil como país central na discussão do clima



As negociações na cúpula climática das Nações Unidas, a COP26, para conter o aquecimento global, que deveriam ter terminado oficialmente nesta sexta-feira, 12, continuam neste sábado, 13, quando a presidência da cúpula deve divulgar uma nova minuta. Fontes ligadas à negociação disseram que a presidência britânica da reunião tentará que o texto seja aprovado pelos 197 países envolvidos na negociação e que sirva para acelerar a descarbonização da economia global. Posteriormente, o presidente da COP26, Alok Sharma, pretende convocar uma plenária em que os ministros envolvidos nas negociações discutirão o novo texto. O principal obstáculo nas negociações diz respeito às concessões que os principais emissores e países ricos estão dispostos a fazer em termos de financiamento para que as nações em desenvolvimento enfrentem a mudança climática. Também são problemáticas as referências do texto à eliminação gradual do carvão como fonte de geração de energia e de subsídios de combustíveis fósseis. A reunião de cúpula climática de Glasgow, convocada para construir sobre o Acordo de Paris e representar um marco na transição para a descarbonização do planeta, deveria ter terminado às 15h (de Brasília) desta sexta.

*Com informações da EFE