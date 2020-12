Apenas 3% dos brasileiros pretendem viajar nas festas de fim de ano

Levantamento do site MelhorCambio aponta que 28% dos entrevistados têm planos de viajar no primeiro semestre de 2021

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Para 24%, a retomada só deve acontecer no segundo semestre do ano que vem



O empresário Marco Ferrão costumava viajar todos os anos neste período de festas. Mas em 2020, a comemoração vai ser diferente por causa da pandemia do coronavírus. Ele e a família cancelaram uma viagem de dez dias na praia de Busca Vida, na Bahia, para comemorar o Natal e o Ano Novo em casa, em São Paulo. “A gente não está tranquilo, confortável de entrar no aeroporto. Depois, por causa dos pais, sogros”, conta. Assim como o Marco, 97% dos brasileiros não vão viajar neste final de ano. É o que mostra uma pesquisa feita pelo site MelhorCambio.com. Alexandre Monteiro, sócio do marketplace, afirma que os entrevistados estão esperando a vacinação.

“O motivo é em decorrência de uma não solução para este problema da pandemia, não chegada de uma vacina. Geralmente, esse período do ano é um período que a gente tem um volume de acessos enorme no site, um volume de intermediação de compra de moeda muito grande e este ano a gente está vendo um resultado muito inferior aos últimos cinco anos”, explica. O levantamento mostrou ainda que 35% dos entrevistados disseram que vão aguardar para viajar até que o cenário fique menos incerto, enquanto 28% estão mais otimistas e têm planos de viajar já no primeiro semestre do ano que vem. Para 24%, a retomada só deve acontecer no segundo semestre. Ao todo, 13.780 pessoas, que moram nas principais capitais brasileiras, responderam a uma pesquisa feita online sobre o assunto.

*Com informações da repórter Nicole Fusco