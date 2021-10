Apenas 44% dos homicídios são esclarecidos no Brasil, diz Instituto Sou da Paz

Dados analisados são de 2018, mas só agora foram divulgados; 10 Estados não forneceram informações completas sobre o número de crimes solucionados

Divulgação/ PCPR Paraná, Rio de Janeiro e Bahia foram os Estados que menos esclareceram crimes



Apenas 44% dos crimes praticados no Brasil foram esclarecidos pelas polícias civis, aponta o levantamento “Onde Mora a Impunidade”, realizado pelo Instituto Sou da Paz. Os dados analisados são de 2018, mas só agora foram divulgados. As informações do relatório revelam que, de um modo geral, os números têm apresentado uma melhora, porém ainda estão abaixo do esperado. De acordo com o levantamento, a cada 10 homicídios, apenas quatro são esclarecidos. A capacidade de cada Estado de fornecer informações passou de 12 para 17. Os Estados que mais concluíram inquéritos foram Mato Grosso do Sul (89%), Santa Catarina (83%) e Distrito Federal (81%). Os que menos esclareceram os crimes foram Paraná (12%), Rio de Janeiro (15%) e Bahia (22%).

Dos 27 Estados, pelo menos seis não informaram dados para a pesquisa. São eles Alagoas, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Amapá, Goiás, Pará e Maranhão forneceram dados incompletos. O Instituto Sou da Paz defende que o não repasse dos números por esses Estados revela a falta de transparência para informar para a sociedade sobre os trabalhos realizados pelas polícias civis de todo o país. O órgão ainda defende a criação de um indicador nacional para ajudar no esclarecimentos dos homicídios por parte do poder público, já que a população deveria ter acesso fácil a esse tipo de informação. Os números da pesquisa foram fornecidos pelos Ministério Públicos e pelos Tribunais de Justiça por meio da Lei de Acesso à Informação.

*Com informações do repórter Maicon Mendes