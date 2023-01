São Paulo terá mais de 500 blocos de ruas durante o Carnaval de 2023, segundo prefeitura

Há a possibilidade do número ser ampliado, já que existem pedidos para desfile em análise; expectativa é de que 14 milhões de foliões tomem as ruas

JOSE BARBOSA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Blocos de rua desfilaram São Paulo no último ano



A cidade de São Paulo deverá receber 507 blocos de carnaval durante as semanas de fevereiro de 2023. De acordo com a prefeitura da capital paulista, foram 6.063 inscrições e 82 cancelamentos. Há a expectativa de que o número blocos confirmados cresça, já que ainda há análises pendentes. Para o próximo mês, o carnaval de rua terá algumas mudanças. Uma delas será sobre o horário, já que os blocos pequenos e médios vão ter que encerrar suas atividades as 18 horas, enquanto os mega blocos poderão encerrar às 19 horas. Em relação às avenidas tradicionais em que os desfiles ocorrerão, estão excluídos da possibilidade dos foliões tomarem as seguintes vias: Avenida dos Metalúrgicos, Avenida Tiradentes, Avenida Luiz Carlos Berrine. O Largo da Batata também não receberá a festa dos paulistanos. A expectativa é de 14 milhões de pessoas nas ruas e há a possibilidade desse número aumentar e, com isso, a prefeitura prepara uma estrutura para receber mais pessoas. Cerca de 80 torres de patrulhamento da Polícia Militar serão disponibilizados próximos dos pontos principais em que passarão os desfiles. A organização social que irá montar toda a estrutura de atendimento com ambulância e paramédicos será realizada através de um sorteio.

*Com informações da repórter Camila Yunes