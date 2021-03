Após 58 dias da gestão Biden, EUA devem atingir meta de 100 milhões de vacinados nesta sexta

O planejamento era alcançar a marca de doses aplicadas contra a Covid-19 nos 100 primeiros dias de governo

EFE/EPA/Chris Kleponis / POOL Segundo o presidente norte-americano, o país ultrapassou o resto do mundo significativamente na imunização.



Os Estados Unidos podem alcançar nesta sexta-feira, 19, a marca de 100 milhões de vacinas contra a Covid-19 aplicadas no território. Em dezembro, o então presidente eleito Joe Biden havia prometido que atingiria a meta nos 100 primeiros dias de governo. Se a expectativa for confirmada, o objetivo do democrata será concretizado com 58 dias no comando do país. O democrata afirmou que dobrou a quantidade de doses distribuídas semanalmente. Ele havia prometido 1 milhão de aplicações por dia, mas chegou a 2,5 milhões.

Segundo o presidente norte-americano, o país ultrapassou o resto do mundo significativamente na imunização. No entanto, ele ressaltou que, apesar do otimismo com o avanço da proteção, ainda não é o momento de reduzir os protocolos sanitários. Joe Biden pediu união para que seja possível um 4 de julho “mais normal”, em que o país possa começar a declarar o “dia da independência do vírus”. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu o anúncio de novas metas na próxima semana.

*Com informações do repórter Nanny Cox