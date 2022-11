Após descanso, Lula se prepara para encontro com Lira e ida à COP27

Político já lida com alguns dos principais desafios políticos e econômicos esperados para a sua gestão, a partir de 2023

CARL DE SOUZA / AFP Lula foi eleito novo presidente do Brasil no dia 30 de outubro



O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornou de viagem a São Paulo neste fim de semana, após passar alguns dias de descanso na Bahia com a esposa, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja. Apesar de só assumir a Presidência da República em janeiro de 2023, nesta semana Lula participa de uma série de eventos e encontros para tratar dos principais desafios políticos e econômicos de sua gestão. Nesta segunda-feira, 7, Lula recebe o texto da PEC da Transição, que visa a liberação de R$ 200 bilhões a mais para o orçamento de 2023, com o objetivo de manter o auxílio de R$ 600 aos cidadãos mais pobres e socialmente vulneráveis e também o reajuste real do salário mínimo, acima da inflação, duas promessas de campanha do petista. Na próxima terça-feira, 8, Lula deve se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e, nos dias seguintes, ele ainda se prepara para fazer uma viagem ao Egito, onde vai participar da Conferência do Clima na ONU, a COP27. Lula foi convidado a participar do evento e deve ir com uma comitiva de apoiadores.

*Com informações do repórter Vinícius Moura