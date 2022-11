Militares venezuelanos prendem três pessoas por mineração ilegal perto da fronteira com Brasil

Entidades exigem maior proteção a povos indígenas da região, que é ocupada por eles

Reprodução/Banco de imagens Pessoas foram detidas no estado de Bolívar, fronteira com o Brasil



Militares venezuelanos detiveram três pessoas no estado de Bolívar, na fronteira com o Brasil, por suspeita de ligação com quadrilhas de mineração ilegal, segundo revelou neste domingo, 6, o comandante estratégico operacional da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez. “Em missões de patrulhamento e reconhecimento de área, a FANB, no estado de Bolívar, deteve três indivíduos vinculados à quadrilha criminosa Las 3R”, indicou a autoridade local, em postagem no Twitter. Além disso, Hernández Lárez afirmou que houve intervenção em túneis, depósitos de armas e de “material logístico”, que estariam sendo utilizados pelos detidos para as atividades ilícitas. “Serão inutilizadas todos aqueles maquinários usados arbitrariamente para destruir nossas reservas florestais. A exploração mineradora deve obedecer a uma ordem física e ambiental”, disse o militar venezuelano.

No último dia 12 de outubro, as ONGs locais Kapé Kapé e a Fundaredes exigiram que o governo da Venezuela defenda os territórios ocupados por povos indígenas e que, afirmaram, estão tomados pela mineração ilegal. A Kapé Kapé denunciou que comunidades indígenas assentadas nos estados de Bolívar e Amazonas, no sul da Venezuela, “foram invadidas por minas ilegais de ouro”, e que os espaços naturais estão sendo devastados. A Fundaredes corroborou os fatos e garantiu que a presença de grupos armados nestas regiões habitadas por indígenas venezuelanos, levaram a “violações sistemáticas dos direitos humanos”.

*Com informações da EFE