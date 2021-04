Após falha na linha de transmissão, cidades do Amapá voltam a registrar apagão

Primeiro blecaute na região, ocorrido em novembro do ano passado, deixou os municípios sem eletricidade durante quatro dias; ao todo, a instabilidade no fornecimento durou 22 dias

MAKSUEL MARTINS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Companhia de Eletricidade do Amapá disse que a situação está se normalizando de forma gradual



A população do Amapá vive mais um apagão. O caso foi registrado na noite desta quinta-feira, 8. Este foi o quarto blecaute em cinco meses, deixando ao menos 13 dos 16 municípios sem energia. De acordo com a Companhia de Eletricidade do Amapá, a queda de energia não teve relação com problemas na distribuição. Segundo a CEA, houve uma ocorrência na linha de transmissão do Sistema Interligado Nacional, na divisa entre Amapá e Pará. O senador Randolfe Rodrigues, cobrou medidas das autoridades.

“Nós estamos vivendo, aqui no Amapá, lamentavelmente, um novo apagão desde às 18h40 [quinta-feira]. A capital Macapá e outros municípios estão completamente no escuro. Exigimos uma imediata explicação e providências”, disse. O primeiro blecaute, em novembro do ano passado, deixou as mesmas cidades sem eletricidade durante quatro dias. Ao todo, a instabilidade no fornecimento de energia durou 22 dias. Na ocasião a subestação Macapá sofreu um incêndio. O Senado Federal, inclusive, aprovou uma Medida Provisória, de relatoria do ex-presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que isenta por um mês o pagamento da conta de energia. A Companhia de Eletricidade do Amapá disse que a situação está se normalizando de forma gradual.

*Com informações da repórter Camila Yunes