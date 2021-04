Após fase emergencial, lojistas esperam o Dia das Mães para alavancar vendas

Entidade que representa o setor projeta alta de até 25% no faturamento; no entanto, especialista aponta que recuperação do varejo só deve acontecer com a ajuda de crédito, manutenção dos empregos e a vacinação

Comerciantes apostam no Dia das Mães para recuperar os lucros perdidos durante a fase emergencial do Plano São Paulo. De acordo com um levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado, entre os dias 15 de março e 11 de abril, o faturamento do setor caiu 30%. Os mais afetados foram os lojistas do comércio de rua, que reclamam da instabilidade e da falta de planejamento do “abre e fecha”. O presidente da Federação, Maurício Stainoff, afirma que o crescimento das vendas Dia das Mães pode ficar entre 20% e 25%. “Levantei os números do ano passado na data das mães e nós tivemos no comércio físico uma queda de 25% nas vendas em relação a 2019. Nós estamos acreditando que o crescimento vai ser entre 20 e 25% em relação ao ano passado, mas ainda é um crescimento em cima de uma queda. Não é que vamos ter um volume maior se comparado e corrigido em relação a 2019.”

Mesmo com a perspectiva de crescimento, Stainoff afirma que uma real recuperação do varejo só vai acontecer com ajuda de crédito, manutenção do emprego e vacinação. O presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping também espera um aumento nas vendas para o Dia das Mães. Nabil Sahyoun diz que a entidade quer negociar com o governo regras mais flexíveis para a data. “Nós estamos lutando agora para que possamos, pelo menos na semana que antecede o Dia das Mães, voltar para as 12 horas tradicionais, abrindo às 10h e fechando às 22h, permitindo que os restaurantes também possam funcionar no período noturno, que não cria nenhum problema de fluxo exagerado. A nossa luta agora é essa”, disse. Mesmo com as dificuldades, a pesquisa aponta que 9 em cada 10 comerciantes acreditam que o take away, serviço de retirada do pedido no estabelecimento – e o retorno do auxílio emergencial amenizam o impacto negativo nas vendas.

