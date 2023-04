Após impasse em nomeações da Petrobras, Jean Paul Prates se reúne com Lula

Encontro desta sexta-feira, 28, foi realizado um dia após a assembleia geral ordinária dos acionistas da estatal ter aprovado oito novos membros do Conselho de Administração

Roque de Sá/Agência Senado Jean Paul Prates foi indicado pelo governo para o comando da Petrobras



Nesta sexta-feira, 28, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. O encontro foi realizado um dia após a assembleia geral ordinária dos acionistas da estatal ter aprovado oito novos membros do Conselho de Administração. A reunião também acontece após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ter mostrado força na disputa com Prates por influência dentro da estatal brasileira de petróleo e gás. O ministro emplacou três nomes no conselho, mesmo após os indicados terem sido rejeitados pelo Comitê de Governança por não cumprirem os requisitos da Lei das Estatais por exercerem funções no governo e em partidos políticos. Prates também foi alvo de polêmicas na indicação de um executivo demitido há 4 anos por ter usado dinheiro da Petrobras para comprar R$ 1 milhão em ingressos de camarotes para o Carnaval da Bahia. Outra polêmica recente envolve o aumento de salário de Prates, que deixou de receber R$ 116 mil mensais para ganhar R$ 127 mil.

*Com informações da repórter Paula Lobão