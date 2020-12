Após protestos, lockdown em Búzios é suspenso pela Justiça do Rio

Presidente do TJRJ, que derrubou a medida, argumentou que causava grande lesão à ordem pública e economia da cidade; houve relatos de saída de turistas do município

Rafael Neddermeyer Decisão de um lockdown em Búzios gerou uma onda de protestos nas últimas horas



A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu, nesta sexta-feira, 18, uma polêmica decisão que tinha determinado uma espécie de lockdown na cidade turística de Búzios e, consequentemente, o esvaziamento de hotéis e hospedagens, e até o fechamento de praias. A suspensão da medida, que havia sido tomada por um juiz da própria comarca de Búzios, foi determinada nesta sexta pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado. O esvaziamento da cidade, de hotéis e hospedagens e alojamentos, e o fechamento de praias e estabelecimentos comerciais, tinham sido determinados porque a cidade não cumpriu um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Esse TAC previa a ampliação da rede de saúde do município, frente ao aumento de casos da Covid-19.

A decisão de um lockdown em Búzios gerou uma onda de protestos nas últimas horas. Mesmo com a medida judicial, muitos estabelecimentos abriram as portas nesta sexta. Houve também relatos de saída de turistas da cidade, que estavam hospedados em hotéis, pousadas, resorts, entre outros alojamentos. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, que suspendeu o lockdown, argumentou que a medida causava grande lesão à ordem pública e economia da cidade. A Defensoria Pública e Ministério Público do Rio vão recorrer desta liberação das atividades.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga