Moradores e comerciantes protestam contra lockdown em Búzios

Justiça fluminense determinou que turistas deixassem a cidade em 72 horas

MÔNICA CARDOSO/ESTADÃO CONTEÚDO Medidas de flexibilização da quarentena no município também foram suspensas



Uma onda de protestos aconteceu nesta quinta-feira, 17, na cidade de Búzios, um balneário turístico da região dos lagos do Rio de Janeiro, após a determinação da Justiça para que turistas deixem a cidade nesta semana por conta do avanço de casos de Covid-19. Comerciantes, empresários e prestadores de serviço foram às ruas formando aglomerações para protestar contra a decisão da Justiça. Alguns dos principais pontos de acesso e saída da cidade de Búzios chegaram a ser interditados pelo manifestantes nesta quinta.

Eles carregavam faixas e cartazes e gritavam que Búzios pode fechar. Todos estavam se preparando para as celebrações de final de ano e a taxa de ocupação de hotéis e pousadas estava em um patamar elevado. Houve atos também, nesta quinta, na porta do fórum e da Prefeitura da cidade. A justiça fluminense determinou a suspensão de medidas de flexibilização da quarentena no município e que turistas deixassem a cidade nesta semana, em um prazo de 72 horas.

A decisão ordena ainda o fechamento das praias famosas da cidade. A alegação é de que a cidade de Búzios não cumpriu um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para ampliar a rede de atendimento para pacientes com Covid-19. A Prefeitura de Búzios tenta reverter a decisão na própria justiça. A cidade de Búzios tem cerca de mil casos de Covid-19 e 21 mortes confirmadas. Na capital, a Prefeitura do Rio de Janeiro voltou atrás e proibiu que quiosques façam festas de Réveillon e criem cercadinhos na faixa de areia das praias da zona sul e da zona oeste. O motivo, é claro, o avanço da pandemia de coronavírus.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga