Após reportagem da Jovem Pan, Parque do Carmo não apresenta melhoras e segue com problemas

Equipe retornou ao local uma semana após as denúncias e encontrou os mesmos exemplos da falta de manutenção e zeladoria no local, como bebedouros e brinquedos quebrados

Reprodução/Jovem Pan News Brinquedos e bebedouros seguem quebrados no Parque do Carmo, como flagrou a reportagem da Jovem Pan News



Uma semana após acolher denúncias sobre o Parque do Carmo, a reportagem da Jovem Pan News retornou ao local para conferir a situação e averiguou que nada tem mudado com relação à má conservação da área e novos problemas foram encontrados. Em relação aos bebedouros, dos quatro encontrados, dois estavam quebrados, o que é muito pouco para um parque com número alto de frequentadores e mais de 800 hectares. Os problemas com poças de água causadas pelas chuvas também continua. Os brinquedos do playground seguem quebrados, e só alguns com placas de aviso de manutenção. Além disso, a reportagem flagrou lixeiras lotadas ainda pela manhã e com lixo para fora. Também faltam grades de madeira em certos pontos ao redor do lago, o que gera um risco para os visitantes. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que o madeiramento no entorno do lago será reforçado até o mês de março. Quanto aos bebedouros, foi informado que foi efetuada a manutenção e que eles seguem fechados após alguém ter danificado as torneiras. Em relação aos brinquedos, os que ofereciam riscos foram retirados para manutenção.

*Com informações do repórter Luiz Guerra