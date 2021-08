Após terremoto, ciclone tropical Grace amplia drama no Haiti

Previsão é que os ventos de até 75 km/h toque o Haiti durante a manhã desta terça-feira, 17

EFE/Orlando Barría - 16/08/2021 O Haiti enfrenta, paralelamente, uma crise política agravada pelo assassinato do então presidente Jovenel Moïse em julho



A chega do ciclone tropical Grace em solo haitiano deve ampliar o drama no país, que acabou de passar por dois terremotos de grande magnitude no último final de semana — um de 5,6 e outro de 7,2 na escala Richter. A previsão é que os ventos de até 75 km/h toque o Haiti durante a manhã desta terça-feira, 17. Os terremotos fizeram com que várias estradas, ruas e avenidas importantes ficassem fechadas porque muitas pontes quebraram — tornando o acesso para socorro dos moradores inviável. Por isso, nas últimas horas, o número de vítimas subiu. Já são 1.419 mortos e mais de 6 mil feridos. A tendência é de que eles aumentem ainda mais, já que os hospitais ficaram bastante prejudicados com os tremores. Neste momento, as equipes tentam montar tendas nos estacionamentos e outros espaços abertos para atender as vítimas que chegam a todo instante e dar atendimento correto. O Haiti enfrenta, paralelamente, uma crise política agravada pelo assassinato do então presidente Jovenel Moïse em julho.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano