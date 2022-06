Aposta na TV é marco na trajetória do Grupo Jovem Pan

Para criar o canal Jovem Pan News, o grupo investiu pesado em estúdios de última geração e quase dobrou o número de colaboradores

Reprodução/Jovem Pan Apresentador Thiago Uberreich no estúdio da Jovem Pan em São Paulo



Todos os dias a Jovem Pan tem a missão de entrar na casa de milhões de brasileiros, e levar informação com credibilidade é uma marca registrada. Há quase um ano surgiu a TV Jovem Pan News com jornalismo refletido nas telas da televisão, do celular e dentro do mundo das plataformas digitais. Para levar a melhor notícia, o grupo investiu pesado em estúdios de última geração, câmeras de alta definição, repórteres em todas as regiões do país, correspondentes internacionais a postos com os últimos acontecimentos nos Estados Unidos, Europa e Ásia, sendo algumas das inovações que o canal televisivo trouxe para a marca. “No Jornal da Manhã a gente vive o jornalismo na veia todos os dias. Tenho muito orgulho da nossa equipe, cada um responsável pela sua atividade, e nós somos vários, mas uma grande aliada da nossa equipe todos os dias é a alta tecnologia cada vez mais presente que vai nos ajudando a levar a informação em diversos meios, para os lugares mais diferentes e para o mundo todo”, declarou a apresentadora Adriana Reid.

Hoje, a TV Jovem Pan conta com cinco estúdios de ponta, todos dedicados para o jornalismo e também para o entretenimento. Thiago Uberreich, que veio da rádio, relatou como viveu na pele essa transformação. “Eu estou há muitos anos aqui na Jovem Pan, então eu passei por todo esse processo de migração do rádio para a televisão. A gente fazia o Jornal da Manhã no estúdio de rádio com câmeras muito simples. Veio essa evolução e agora a gente faz o jornal num estúdio de televisão de última geração, mas sem esquecer do rádio. O Jornal da Manhã continua no rádio e também é ouvido por milhões de pessoas todos os dias”.

Segundo o CEO do Grupo Jovem Pan, Roberto Araujo, a emissora segue aprimorando as novas tendências do mercado. “Fazer jornalismo no rádio tem a mesma velocidade e necessidade de fazer jornalismo digital”, compara. O diretor de tecnologia Clésio da Cunha Costa acredita que tal mudança interna de comportamento virou tendência na emissora. “A forma de entregar conteúdo da Jovem Pan acaba trazendo consigo um crescimento exponencial na área de tecnologia, porque precisamos disponibilizar o conteúdo em várias plataformas e de várias maneiras”. Além dos aprimoramentos tecnológicos, nos últimos anos, a Jovem Pan e todos os setores ganharam novos profissionais.

*Com informações do repórter Maicon Mendes