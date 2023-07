Apple desenvolve ferramenta de inteligência artificial para concorrer com ChatGPT e Bard

Tecnologia será usada para melhorar funcionalidades, equipamentos e serviços da empresa

Adriana Toffetti/Ato Press/Estadão Conteúdo Apple desenvolve uma ferramenta de inteligência artificial



A Apple desenvolve uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para concorrer com o ChatGPT, da OpenAI, e a Bard, recém-lançada pelo Google. Ainda não há informação de como a tecnologia será disponibilizada para o público. A princípio, será usada para melhorar funcionalidades, equipamentos e serviços da Apple. O projeto informalmente tem um nome provisório de “Ajax”. No entanto, os engenheiros da empresa mais valiosa do mundo têm outro nome para falar do projeto: AppleGPT. A empresa de tecnologia é a única, até o momento, que não se posicionou sobre a inteligência artificial.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.