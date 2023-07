WEG é escolhida por Elon Musk para fornecer motores elétricos para a SpaceX

Empresa aeroespacial vai criar uma unidade de autoprodução de oxigênio para evitar a compra do gás

REUTERS/Mike Blake Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, é uma das pessoas mais ricas do mundo



A brasileira WEG, a maior fabricante de motores elétricos do mundo, foi escolhida pelo bilionário Elon Musk para fornecer motores para a SpaceX. Isso porque os motores de propulsão dos foguetes da empresa aeroespacial consomem grande quantidade de oxigênio. Assim, a SpaceX vai criar uma unidade de autoprodução do gás para evitar a compra do produto. A empresa vai utilizar os motores da WEG em plataformas de produção de oxigênio em alto mar, acoplados a compressores usados nos mecanismos de separação de ar, que são um dos componentes fundamentais dos foguetes. A decisão de escolher a WEG foi baseada na qualidade dos motores e na agilidade da companhia em customizar uma linha de produtos em tempo recorde.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.