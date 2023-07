Apple quer medidor de glicose para diabéticos em relógio inteligente

Ideia da empresa é avisar pré-diabéticos que os níveis de açúcar no sangue estão elevados para que o usuário se previna e promova mudanças de hábito; assunto foi tema da coluna de business de Bruno Meyer, no Jornal da Manhã

Divulgação/Apple Apple Watch seria capaz de medir a glicose no sangue sem coleta de sangue



A Apple, empresa mais valiosa do mundo, tem a expectativa de fazer com que, em breve, o relógio da marca, o Apple Watch, consiga medir a glicose no sangue dos usuários. Ou seja, seria possível medir o nível de “açúcar no sangue” sem furar o dedo, como os atuais monitores de diabetes fazem. A ideia da empresa é avisar pré-diabéticos que os níveis de açúcar no sangue estão elevados para que o usuário se previna e promova mudanças de hábito. O Apple Watch já conta com variados serviços de saúde, como medição de batimentos cardíacos, eletrocardiograma, oxigenação sanguínea e até fibrilação atrial. “A medição de glicose seria o passo seguinte para a empresa embarcar em um dos objetivos manifestados pelo CEO Tim Cook, em 2022, que declarou em relatório que a Apple pode ser conhecida no futuro como uma empresa de saúde e não apenas como fabricante do Iphone. O intuito é ajudar na prevenção de doenças e no monitoramento da saúde das pessoas. Não é que ela seja boazinha, ela quer vender mais relógios. A partir do momento que você oferece mais serviços dentro de um produto as pessoas compram mais”, observou o comentarista de business do Jornal da Manhã, Bruno Meyer.

O corpo de quem convive com a diabetes não produz quantidade suficiente de insulina ou não consegue empregar o hormônio produzido de forma adequada, o que pode danificar órgãos, nervos e vasos sanguíneos de maneira irreversível caso não haja tratamento. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que pelo menos 36% das pessoas que têm a doença no país ainda não sabem da condição. Tal grupo poderia ser alertado pelo dispositivo em desenvolvimento pela Apple. De acordo com informações divulgadas pela Bloomberg no início de 2023, o mecanismo chegaria ao smartwatch em cerca de três a sete anos. O relógio usaria um processo de espectroscopia de absorção óptica, mecanismo que conseguiria detectar substâncias que vazam dos vasos sanguíneos e que podem ser absorvidas pela glicose e assim quantificar o nível de “açúcar no sangue” do usuário.

“O projeto de medição da glicose por meio de um relógio é antigo dentro das dependências da Apple e começou em 2010, ainda com Steve Jobs. O cofundador da empresa comprou uma start-up que trabalhava no monitoramento de glicose sem coleta de sangue, mas na época o equipamento era do tamanho de uma mesa de oito lugares. Após treze anos, a empresa está próxima de fazer com que este dispositivo caiba dentro de um relógio. Isso pode ser o fim das agulhas nos dedos das pessoas”, comentou Meyer. Confira a coluna completa no vídeo abaixo.