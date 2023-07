Iate de R$ 55 milhões é vendido para 12 brasileiros

Modelo já foi adquirido pelo jogador de futebol português Cristiano Ronaldo

Reprodução/Jovem Pan News Iate da empresa Azimut é avaliado em R$ 55 milhões



Um iate de luxo, um dos modelos mais caros em feiras náuticas e que já foi adquirido pelo jogador de futebol português Cristiano Ronaldo, já teve 12 unidades vendidas no Brasil. De acordo com a empresa Azimut, nove embarcações do modelo Grande 27 Metri, cada uma avaliada em R$ 55 milhões, já foram entregues aos donos. Isso porque é necessário aguardar de 12 a 14 meses após a assinatura do contrato para a entrega. Na maior das versões, o iate acomoda até dez passageiros e quatro tripulantes, tendo como destaque uma suíte máster no convés principal. Na área externa, o veículo tem jacuzzi e bar ao ar livre, um lounge na proa e até mesmo um espaço gourmet, além de um beach club na popa. Em entrevista à Bloomberg Línea, o CEO da Azimut Yachts Brasil, Francesco Caputo, disse que o mercado náutico brasileiro superou as expectativas em vendas no primeiro semestre de 2023. “Tivemos um semestre muito bom. A contração foi além do que se esperava”, ressaltou, sem dar mais detalhes.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.