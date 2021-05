Aras avisa CPI da Covid-19 que convocação de subprocuradora é ‘afronta’

Lindora Araújo é responsável por conduzir investigações relacionadas a desvio de recursos públicos nos Estados

Em ofício enviado ao Senado Federal, o procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que convocação de Lindora Araújo à CPI da Covid-19 seria uma “afronta ao Ministério Público”. A subprocuradora é responsável por conduzir investigações relacionadas a desvio de recursos públicos nos Estados. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, Renan Calheiros, comunicou aos parlamentares sobre o ofício recebido e fez críticas. “Se a Lindora for convocada será uma afronta ao Ministéiro Público sem precedentes na história do Brasil. O Supremo, membros do Ministério Público, juízes serem convocados a prestarem depoimentos sobre atividade fim não pode. Nós nos comprometemos de outra forma, mas isso não pode ser feito. Senhores, senhoras, nós temos competência que é constitucional”, afirmou, argumentando que as investigações têm de ser feitas até os limites constitucionais.

Autor do requerimento para convocar a subprocuradora, Eduardo Girão, rebateu o relator. “Não existe em nenhum local dizendo na Constituição que não pode vir. Não tem precendentes, mas essa CPI da forma que ela começou, coflito de interesse flagrante do senhor com relação ao filho. Se a gente não for olhar para gestores municipais e estaduais, se a gente não fizer esse trabalho aqui que já caiu no descrédito do povo brasileiro, já fica totalmente sem sentido”, disse. Senador da base governista, Eduardo Girão vem defendendo a investigação dos repasses federais a Estados e municípios.

*Com informações da repórter Nanny Cox