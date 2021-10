Arthur Lira e líderes do governo debatem alta dos combustíveis nesta segunda

Proposta é discutir estratégias para diminuir o valor nos postos e aliviar o bolso dos consumidores

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Arthur Lira já se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, na última sexta-feira, 1º, para tratar do tema



O impasse sobre o preço dos combustíveis vai ser tema de um encontro dos líderes da base do governo e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nesta segunda-feira, 4. Eles vão discutir estratégias para diminuir o valor dos combustíveis e aliviar o bolso dos consumidores. Na última semana, Lira anunciou que havia duas propostas em debate: a primeira, sobre a unificação da alíquota do ICMS e a determinação de um valor fixo do tributo a ser cobrado sobre o litro dos combustíveis. A segunda opção seria a criação de um fundo capaz de subsidiar as oscilações de preço. “Tem duas possibilidades de você tratar com esse fundo e isso estamos discutindo ainda, tanto com dividendos que são passados majoritariamente para a União, quanto com alguma discussão sobre o gás do pré-sal”, disse. Arthur Lira já se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, na última sexta-feira, 1º, para tratar do tema. Pelo Twitter, o presidente da Câmara anunciou que passaria o final de semana em conversas e tratativas sobre a redução do valor dos combustíveis.

*Com informações da repórter Paola Cuenca