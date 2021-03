Artistas e advogados pedem que Fux paute julgamento de Moro

Entre nomes que assinam o documento, estão: Caetano Veloso, Wagner Moura, Zeca Pagodinho, Rodrigo Maia e Elza Soares

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Encontro serviu também para discutir o cancelamento das condenações de Lula



O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, recebeu na última terça-feira, 16, de advogados e juristas, um manifesto assinado por personalidades que pedem que o Supremo julgue a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso do tríplex do Guarujá. Uma reunião virtual foi realizada e os juristas manifestaram solidariedade contra os ataques ao STF. O encontro serviu também para discutir o cancelamento das condenações de Lula.

Estiveram presentes vários juristas e sete ex-ministros da Justiça dos governos FHC, Lula, Dilma e Temer. O ex-presidente José Sarney enviou carta de apoio. Artistas e políticos assim o documento. Personalidades como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Wagner Moura, Zeca Pagodinho e Elza Soares subscrevem o texto. Já no espectro politico, estão na carta figuras como Ciro Gomes, Rodrigo Maia e Eduardo Paes.

*Com informações do repórter Fernando Martins