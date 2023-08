Às vésperas do Copom, Alckmin reforça apelo por ‘redução forte’ da taxa de juros

Durante evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o vice-presidente também destacou que as reformas econômicas devem ajudar a ampliar as relações econômicas com os países árabes

Reprodução/Jovem Pan News Vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) defendeu corte na taxa básica de juros durante evento na Fiesp



Em discurso na cerimônia de abertura do Fórum de Investimentos Brasil-Arábia Saudita, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), destacou que as reformas econômicas em curso devem ajudar a ampliar as relações econômicas com os países árabes. Às vésperas da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), Alckmin ainda reforçou o apelo do Governo Federal por um corte na taxa básica de juros (Selic): “Nós entendemos que tem todas as condições para ter uma redução forte da Taxa Selic. O Brasil está vivendo um bom momento e fazendo reformas (…) A reforma tributária ajuda, ela estimula a exportação, porque ela tira totalmente a cumulatividade. O arcabouço fiscal ajuda e, à medida que estabiliza a dívida e depois ela cai, isso ajuda a reduzir a taxa de juros, gerando emprego, renda e melhorando a vida da população”.

O vice-presidente declarou que o novo arcabouço fiscal deve garantir a redução da dívida pública e afirmou que a reforma tributária, que agora tramita no Senado Federal, vai reduzir o custo de produção e melhorar o cenário econômico no país: “Vai estimular a indústria brasileira. É fundamental para a indústria brasileira, para a redução do custo Brasil e para desonerar completamente investimentos no Brasil e exportação”. A comitiva saudita reuniu mais de 70 integrantes em São Paulo, maior delegação que o Brasil já recebeu. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), também participaram do evento.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini