Eduardo Paes afirma que Rio de Janeiro sediará jogo da NFL em 2026

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou na última quinta-feira (20) que a cidade será a anfitriã de um jogo da NFL no próximo ano. A declaração foi feita após uma reunião com representantes e executivos da liga de futebol americano, marcando a segunda vez que a NFL realiza uma partida no Brasil. A primeira ocorreu em São Paulo, no ano passado, no estádio do Corinthians, atraindo quase 50 mil espectadores para assistir ao confronto entre o Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles.

Eduardo Paes tem mantido conversas com a NFL há algumas semanas e já ofereceu os estádios do Maracanã e Nilton Santos para a realização do evento. O Rio de Janeiro, conhecido por suas belezas naturais e por ser um dos principais destinos turísticos do país, já foi palco de eventos internacionais de grande porte, como a Eco 92, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. Recentemente, a cidade também sediou a reunião do G20 e, neste ano, será o local da cúpula dos BRICS.

O prefeito está otimista quanto à possibilidade de o Rio de Janeiro receber o evento, que anteriormente ocorreu em São Paulo. Durante uma aula inaugural na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eduardo Paes comentou sobre as negociações com a NFL e expressou seu desejo de trazer o jogo para a cidade. Ele destacou que, embora não seja um grande fã de futebol americano, reconhece a importância do evento para a cidade e para o turismo local.

