Assaltante com deficiência e comparsa abordam mulheres e roubam carro no ABC

Após o assalto, a dupla causou um arrastão na região da Vila Assunção

Reprodução

As imagens das câmeras de segurança mostram um trecho da Rua ibirapitanga, em Santo André, nesta quarta-feira, 18. Em plena luz do dia, duas mulheres caminham em direção a um carro estacionado na via. Do outro lado da rua, é possível ver dois homens sentados na calçada. Quando a motorista abre a porta do veículo, um deles sai em disparada, domina a vítima e a tira do carro. Nesse instante, o segundo homem, que tem a perna direita amputada, atravessa a rua usando muletas e consegue rapidamente entrar pela porta do passageiro. Em segundos os criminosos saem com o carro deixando as vítimas para trás. Segundo o site Viva Abc, depois desse assalto, a dupla promoveu, na sequência, um arrastão na Rua Regente Feijó, também na região da Vila Assunção.

*Com informações do repórter Fernando Martins