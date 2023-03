Atlético Mineiro enfrenta o Millonarios nesta quarta em busca de vaga na fase de grupos da Libertadores

Confronto de ida acontecerá no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, a partir das 21h30

Reprodução/Twitter/Atletico/17.07.2021 Nesta quarta-feira, 8, o Atlético Mineiro busca um bom resultado para se classificar para a Copa Libertadores da América



Nesta quarta-feira, 8, Atlético Mineiro e Millonarios se enfrentam pela pré-Libertadores. O confronto de ida acontecerá no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. O técnico da equipe mineira, Eduardo Coudet, conta com uma série de desfalques, como Igor Rabello, Guilherme Arana, Alan Kardec, Cristian Pavón e Bruno Fuchs. Matías Zaracho também está fora do jogo pois retornou à Argentina para acompanhar o velório do cunhado de 18 anos. Em compensação, Mauricio Lemos e Patrick retornam ao time do galo. A partida ocorre às 21h30. A disputa em dois jogos vale classificação na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo de volta será disputado no dia 15 de março, no Estádio do Mineirão, também às 21h30.

*Com informações do repórter Pedro Marques