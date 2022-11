Ator José Dumont vira réu por estupro de vulnerável no Rio de Janeiro

Acusado de ter tido relações sexuais com um garoto de 12 anos, ele foi solto no dia 12 de outubro sob medidas restritivas, como uso de tornozeleira eletrônica

Reprodução/Globo José Dumont foi retirado do elenco da novela Todas as Flores, do Globoplay



O ator José Dumont, de 72 anos de idade, se tornou réu na justiça do Rio de Janeiro por estupro de vulnerável. A denúncia feita pelo Ministério Público e acolhida pela 33ª Vara Criminal da capital, do Tribunal de Justiça fluminense. Ele foi acusado de ter relações íntimas com um garoto de 12 anos após denúncia de vizinhos. O ator já havia sido acusado de armazenar material infantojuvenil com cenas pornográficas. Apesar da denúncia ter sido aceita pela justiça, o pedido de que ele voltasse para a prisão foi recusado. Dumont já foi preso em flagrante em setembro deste ano após a polícia encontrar no celular e computador dele os materiais pornográficos infantis que mantinha. Ele foi solto no dia das Crianças, 12 de outubro, mas sob medidas restritivas determinadas pela justiça, como o uso de tornozeleira eletrônica. No Nordeste do Brasil, já tramitava contra ele também por estupro de vulnerável. Depois que o caso do Rio de Janeiro veio à tona, a apuração no Nordeste também foi retomada.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga