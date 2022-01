Auditores fiscais se manifestam contra corte de verbas na Receita Federal

Corte de R$ 1,2 bilhão causou insatisfação dentro do órgão após Bolsonaro prometer reajuste a servidores da segurança pública

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Superintendência da Receita Federal, em Brasília.



Auditores fiscais protocolaram nesta sexta-feira, 28, um manifesto contra o corte de verbas no orçamento da Receita Federal. O corte de R$ 1,2 bilhão causou insatisfação dentro do órgão. Os servidores alegam que são responsáveis por garantir a saúde da arrecadação brasileira, que no ano passado chegou a R$ 2,6 bilhões. Os auditores ressaltam que é importante garantir que a arrecadação continue, evitar fraudes e sonegação e cobram a recomposição do corte feito no orçamento da pasta. Além disso, cobram o pagamento do bônus por produtividade, prometido em 2019. As reclamações dos auditores da Receita Federal ganharam fôlego extra depois que, no ano passado, o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou a aprovação no Congresso Nacional do recurso de R$ 1,7 bilhão para reajuste salarial de servidores federais da segurança pública. Após a insatisfação de outras categorias, o mandatário suspendeu a medida

*Com informações da repórter Luciana Verdolin