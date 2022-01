Robô de universidade dos EUA realiza cirurgia Laparoscópica sem ajuda humana

Considerado ‘um sucesso’, o procedimento foi realizado em porco e repetido quatro vezes

Divulgação/ Universidade Johns Hopkins Procedimento foi realizado em porco e repetido quatro vezes com exatidão



A Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, deu um passo adiante na medicina. Um robô projetado por pesquisadores da faculdade realizou uma cirurgia de alta complexidade sem a assistência humana. O paciente foi um porco e o procedimento gastrointestinal foi realizado quatro vezes para ‘demonstrar sua destreza cirúrgica’. O sucesso foi registrado na Science Robotics. A chamada ‘anastomose intestinal’ é um procedimento em que o cirurgião reconecta duas extremidades do intestino previamente desconectadas. Requer um nível muito intenso de precisão durante a sutura. O professor assistente de engenharia mecânica da Universidade, Axel Kreiger, comentou sobre o experimento. “A anastomose robótica é uma maneira de garantir que as tarefas cirúrgicas que exigem alta precisão e repetibilidade possam ser realizadas com mais exatidão e precisão em todos os pacientes, independentemente da habilidade do cirurgião”, disse Krieger. “Nós hipotetizamos que isso resultará em uma abordagem cirúrgica democratizada para o atendimento ao paciente com resultados mais previsíveis e consistentes”, declarou.