Aumentam casos de Covid-19 no Rio de Janeiro e variante Ômicron já pode estar circulando

A cada 100 testes para o coronavírus, mais de 5 já dão resultado positivo na capital fluminense; anteriormente, número ficava abaixo de 1

RAFAEL MELO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 80% da população da capital fluminense está vacinada contra a Covid-19



A prefeitura do Rio de Janeiro comunicou nas últimas horas que aumentou o número de casos positivos de Covid-19 no município. A taxa de positividade saiu de 0,7% para 5,5%, o que significa que para cada 100 testes realizados menos de um era positivo para Covid-19 e, agora, são mais de cinco confirmados a cada 100 testes. O Rio já possui são quase 100 casos da nova cepa, Ômicron, sendo investigados pela prefeitura e pelo governo do Estado. Até o início da semana eram 48 casos suspeitos de Ômicron. Agora, já são 96. O sequenciamento genético desses casos suspeitos estão sendo feitos por laboratórios parceiros da prefeitura, para haver a constatação se são ou não da nova cepa da nova variante da Covid-19. De acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro, os 96 casos suspeitos do município são de pessoas com sintomas leves e que passam bem. Desde o início da pandemia, em todo o Estado do Rio de Janeiro quase 69,5 mil pessoas morreram de Covid-19. A maioria na capital, mas, atualmente, o município do Rio está com alta taxa de vacinação contra a infecção, mais de 88% da população com a primeira dose e mais de 80% com duas doses.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga