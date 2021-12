PM de SP prende suspeitos de roubos a carro forte e ataques a caixas eletrônicos

Homens foram detidos com armas, munições e coletes balísticos

WILLIAN MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Viaturas da polícia militar



A Polícia Militar prendeu dois suspeitos de praticar roubos a carro-forte e ataques a caixas eletrônicos na região metropolitana de São Paulo. O primeiro tenente Almeida explica que os homens foram localizados em Osasco na rua Virgínia Joana da Silva. “Houve uma denúncia de que indivíduos teriam mexido em um veículo e, muitas vezes, o veículo teria a possibilidade de haver armas. Realizamos uma diligência no local, onde foram abordados dois indivíduos, cujas características batiam com as informadas pelo solicitante. Na abordagem e posterior busca pelo local, uma residência abandonada, em construção, localizamos o veículo produzido de roubo da semana passada e no interior desse veículo foram localizadas duas armas de calibre 12 e 38, quatro coletes balísticos, além de munições”, contou. Um dos presos tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado no segundo distrito policial de Osasco.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos