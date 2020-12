Aumento de internações de crianças por Covid-19 reflete piora entre adultos, dizem especialistas

No mês de novembro, foram 43 internações, na faixa etária entre 0 e 9 anos; em outubro, tinham sido 18

Felipe Rau/Estadão Conteúdo Recomendação é que crianças com mais de dois anos usem máscaras sempre que possível



O número de internações de crianças por Covid-19 na cidade de São Paulo aumentou no mês de novembro, na comparação com outubro em hospitais públicos e privados. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo mostram que, no mês de novembro, foram 43 internações, na faixa etária entre 0 e 9 anos. Em outubro, tinham sido 18 internações. O infectologista Marco Safadi explica que o aumento de casos de Covid-19 em crianças reflete a alta registrada na população. “Ora, se há um aumento no número de casos, no número de hospitalizações de forma geral, isso significa que haverá aumento nas hospitalizações e nos casos em todos os grupos etários e não é diferente em relação às crianças.”

De acordo com o infectologista, os estudos mostram que as crianças não são os principais vetores de coronavírus, como se imaginava. “Elas transmitem, sim, como qualquer outro indivíduo, mas elas não representam os principais vetores de transmissão do vírus na comunidade, que até o momento são adultos jovens. Estes sim têm sido os principais vetores de transmissão na comunidade”, disse. No Hospital Infantil Sabará, as internações infantis por Covid-19 quadruplicaram nesse período, passando de três para 12. Já os diagnósticos positivos para a Covid-19 em crianças saltaram de 54 para 94.

O gerente médico do hospital, Francisco Ivanildo Oliveira, explica como cada faixa etária responde à infecção por coronavírus. “Crianças com menos de 10 anos são menos propensas a se infectarem do que os adultos e crianças maiores e têm menor probabilidade de manifestar doença sintomática. Nas crianças acima de 10 anos, o quadro já costuma se apresentar de forma mais semelhante com o que acontece com os adultos.” A recomendação dos médicos é que crianças com mais de dois anos usem máscaras sempre que possível, para evitar a transmissão da Covid-19.

*Com informações da repórter Nicole Fusco