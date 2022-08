Aumento no número de casos de varíola dos macacos no Rio de Janeiro preocupa autoridades

Governo do Estado ampliou rede de testagem para facilitar a identificação de novos casos; até o momento, não há vítimas fatais confirmadas

A preocupação com a varíola dos macacos segue avançando no Rio de Janeiro. O número de casos continua crescendo, sendo 454 oficiais até o momento e com tendência de crescimento. Isso porque a doença já está circulando internamente. Há mais de 400 casos suspeitos em análise por parte das autoridades de saúde do Rio. Por enquanto, não há registro de vítimas fatais por conta da varíola, mas toda atenção é pouca, tanto que o governo do Estado vem firmando parcerias e convênios com munícipios para abertura de polos de testagem. Entretanto, pessoas que estiverem com sintomas parecidos e alusivos à doença não podem ir diretamente nesses centros, precisando passar pela rede de saúde do Rio para receber um diagnóstico médico para depois irem para esses polos. Quatro já foram abertos, sendo que a rede poderá ser ampliada. No momento, a rede é considerada suficiente, com cada polo conseguindo atender até 100 pacientes por dia.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga