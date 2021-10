Aumentos nos combustíveis preocupam transportadoras e encarecem viagens de avião

Impacto das constantes elevações de preço impactam toda a cadeia de consumo, dependente dos transportes de carga para o comércio interno

Marcelo Camargo/Agência Brasil Aumentos constantes do preço dos combustíveis torna-se cada dia mais pesada para o bolso do consumidor brasileiro



A alta dos preços do combustíveis não afeta o consumidor brasileiro apenas na bomba. O frete para transportes de carga, e consequentemente, a maioria dos produtos comercializados no país, e o preços das passagens de avião também estão sendo impactados. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo, Tayguara Helou, afirma que os preços afetam diretamente toda a cadeia de consumo. “Isso traz um impacto gigantesco. Os combustíveis nessas operações podem chegar a representar 60% do posto, com um encarecimento de tudo aquilo que é produzido e consumido no Brasil, porque o transporte de cargas faz parte da cadeia logística e consumo brasileiro”, afirma. O setor aéreo também sofre com a escalada do preço do querosene de aviação. Somente no segundo trimestre desse ano, de acordo com levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, a subida foi de 91,7%. O resultado disso é que voar também está mais caro. O analista de aviação, Claudio Magnavita aponta que grande parte dos custos das empresas é referente ao combustível. “O combustível representa mais 50% dos insumos, hoje, de companhia aérea e com a disparada do dólar e a alta do petróleo, torna a atividade muito crítica e vulnerável. É preocupante”, afirma Magnavita.

A bacharel em Direito Alessandra Faro diz que viajar a partir de agora só se programando com muita atencedência e pesquisando bastante antes de comprar a passagem. “Para a população, de modo geral, conseguir viajar hoje em dia, são só os privilegiados mesmo. Tem que se programar com muita antecedência para conseguir um preço melhor”, diz. Para o presidente do Sincopetro, José Alberto Paiva Gouveia, é preciso acabar com a guerra fiscal entre as esferas governamentais e simplificar os impostos. “Nós poderíamos fazer um imposto a ser cobrado no produtor. Quando ele vender o produto, ele já recolhe todos os impostos”.

Quem depende dos combustíveis para trabalhar também sente a alta dos preços. Para quem precisa encher o tanque, cada vez que se chega a um posto de combustíveis é um novo susto. O dia a dia do taxista Maurício Tadeu de Souza não tem sido fácil. “Tá subindo muito. toda semana sobre um pouco. no final do mês, o montante é grande, 25% do ganho vai para pagar combustível. É muito”, afirma. Na mesma situação, está o motoboy Arthur do Santos Silva: “Está um absurdo. Está difícil. Mas tem que trabalhar, fazer por onde, tem que pagar. É o que está tendo”, comentou. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) culpa os governadores pela alta nos preços e sugere que a população economize combustível. Ele disse que deve estudar a privatização da Petrobras.

*Com informações do repórter Daniel Lian