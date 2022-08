Autoridades do RJ intensificam buscas por jovens sequestrados na Baixada Fluminense

Bombeiros e policiais estão à procura de dois dos quatro amigos que desapareceram há aproximadamente duas semanas em Nova Iguaçu

Divulgação/Polícia Civil Segundo as investigações,quatro colegas estavam em um carro de aplicativo quando foram abordados e sequestrados por homens encapuzados e fortemente armados



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil do Rio de Janeiro estão à procura de dois dos quatro amigos que desapareceram a aproximadamente duas semanas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os corpos de duas das vítimas já foram encontrados e identificados. Dois jovens de 22 e 29 anos de idade seguem procurados pelas equipes. Os quatro colegas estavam em um carro de aplicativo quando foram abordados e sequestrados por homens encapuzados e fortemente armados. Eles teriam sido confundidos com criminosos. Na região do incidente, há uma disputa entre traficantes de drogas e milicianos. Os parentes dos desaparecidos e das vítimas garantem que os jovens não tem ligação com o crime. A Polícia Civil estabeleceu prioridade para esse caso e informou que o desaparecimento dos quatro jovens é investigado dentro de um inquérito aberto pelo Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Ainda de acordo com as autoridades, diligências são feitas para localizar as vítimas e esclarecer como tudo aconteceu.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga