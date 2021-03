Autoridades investigam festa clandestina em trem da SuperVia, no Rio de Janeiro

Havia pessoas sem máscara e aglomeradas, com direito a som, DJ e bebida alcoólica, desrespeitando os protocolos sanitários e também os decretos baixados pela prefeitura

Autoridades de segurança do Rio de Janeiro estão investigando uma festa clandestina que aconteceu dentro de um trem da SuperVia, concessionária que administra a malha de trens urbanos do Rio, na última sexta-feira, 19. A convocação foi feita pela internet. O trem teria partido da Central do Brasil, estação mais famosa do Rio, às 20h15. Pessoas sem máscara concentradas, aglomeradas, com direito a som, DJ, bebida alcoólica e muito mais, desrespeitando os protocolos sanitários e também os decretos baixados pela prefeitura para conter a pandemia de Covid-19. As pessoas já começaram a ser investigadas. A SuperVia informou que não sabia da realização desta festa, e repudiou o encontro em meio a um avanço do coronavírus, que já deixou mais de 35 mil mortos no Estado e mais de 620 mil infectadas. De acordo com fontes da Jovem Pan, festas como essa já estavam acontecendo em outros vagões da Supervia, uma vez que concentrações estão proibidos, mas os transportes públicos seguem lotados.