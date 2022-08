Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser pago nesta terça-feira; confira as datas de agosto

Novo valor com acréscimo deverá ser pago nas próximas parcelas até dezembro deste ano, como aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro; em janeiro, o valor mínimo do benefício deve voltar a R$ 400

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Começam a receber o Auxílio Brasil hoje os beneficiários que possuem NIS com final 1



A Caixa Econômica Federal dá início nesta terça-feira, 9, ao pagamento da primeira parcela do Auxílio Brasil no valor de R$ 600. Começam a receber hoje os beneficiários que possuem Número de Inscrição Social (NIS) com final 1. O novo valor com acréscimo deverá ser pago até dezembro deste ano, como aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Em janeiro, o valor mínimo do benefício voltará a R$ 400, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada, como o presidente já comentou anteriormente. Serão beneficiadas 20,2 milhões de famílias a partir deste mês, um acréscimo de 2,2 milhões de unidades familiares. Informações como composição da parcela a ser recebida e datas podem ser consultadas pelos beneficiários em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido especificamente para o programa de transferência de renda, e Caixa Tem, usado para monitoramento de contas poupança digitais da Caixa. Tradicionalmente, as datas de pagamento do Auxílio Brasil seguem o modelo do Bolsa Família, nos dez últimos dias úteis do mês. No entanto, uma portaria editada no início deste mês antecipou o pagamento da parcela de agosto para o período de 9 a 22. Depois do NIS com final 1 será a vez do final 2, no dia 10; 3, dia 11; 4, dia 12; final do NIS 5 ficará para a próxima semana, na segunda-feira, 15; final 6, dia 16; 7, dia 17; final 8, dia 18; final do NIS 9, dia 19. Os últimos beneficiários a receber serão os de final 0 no NIS, no dia 22 de agosto.